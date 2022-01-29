Bulgaristan Kovid-19'la ilgili ülkeye giriş önlemlerini gevşetiyor

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı aldığı ülkeye giriş önlemlerini 1 Şubat'tan itibaren gevşetiyor.

Bakanlığın açıkladığı son genelgede aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "kırmızı liste"deki ülkelerden gelecek yolcuların durumuyla ilgili değişiklikler yapıldı.

Genelgeye göre, söz konusu ülkelerden gelecek yolculardan geçerli aşı sertifikası ya da hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu istenecek.

Bu belgelerin en az biri ülkeye giriş için yeterli olacak. Bunlardan birini ibraz etmeden, karantinaya tabi olarak ülkeye giriş sadece Bulgaristan vatandaşları ve oturum izni sahipleri için mümkün olacak.

Yeni genelgede ayrıca aşı sertifikasının tarihinin geçerlilik süresi, son aşıdan 270 güne kadar belirlendi.

Sertifika geçerlilik süresi geçmiş olan vatandaşlar, hastalığı geçirdiklerine dair belge, PCR testi sonucu ya da antijen testi ile ülkeye giriş yapabilecek. Hatırlatma dozu yaptırmış olanlar da bu sertifikasını ibraz edebilecek.

Türkiye'de hazırlanan aşı sertifikaları Bulgaristan tarafından Avrupa Birliği Aşı Sertifikası ile eş değer kabul ediliyor.

Şimdiye kadar kırmızı listedeki ülkelerin vatandaşlarının aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belgenin yanı sıra negatif PCR testi sonucu da sunmaları gerekiyordu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak'ta, Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etmişti.