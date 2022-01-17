Bulgaristan, Kovid-19 kırmızı listesine yeni ülkeler ekledi

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı son düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili yaptığı son düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri kırmızı listeye dahil etti.

???????Sağlık Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Lüksemburg, İsrail, Kuveyt, Katar, Lübnan kırmızı listeye alındı. 19 Şubat'tan itibaren transit geçişler hariç bu ülkelerden gelenler için Bulgaristan'a girişler durdurdu.

Bulgaristan vatandaşları, oturum izni olanlar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen AB vatandaşları, tıbbi görevliler, insani işlerde görevli kişiler, resmi heyet üyeleri, mevsim işçileri, Sağlık Bakanlığı tarafından özel izin verilen kişiler ve öğrencilere istisna yapılacak.

Bulgaristan vatandaşları ve ülkede oturum izniyle bulunanlar, kırmızı listedeki ülkelerden dönüşlerinde karantinaya tabi olmamaları için geçerli aşı sertifikası ve seyahatten en geç 72 saat önce yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekecek.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelen 12-18 yaş grubundaki çocuklar ülkeye negatif PCR testi ile giriş yapabilecek, testi olmayanlara ise 10 günlük karantina uygulanacak. 12 yaşından küçük çocuklar ise kuralın dışında tutulacak.

Öte yandan Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşlarına Bulgaristan Sağlık Bakanlığının yapacağı açıklamaları takip etmeleri tavsiye edildi, yeni durum hakkında da ilgili makamlarla gerekli girişimler yapıldı.