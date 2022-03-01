Bulgaristan'ın yeni savunma bakanı Dragomir Zakov oldu

Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili alakasız tavırları nedeniyle istifaya zorlanan Savunma Bakanı Stefan Yanev'in yerine Dragomir Zakov seçildi.

240 üyeli parlamentodaki oylamada Zakov, 183 milletvekilinin evet oyuyla göreve atandı.

Diplomatik kariyerinde savunma ve uluslararası güvenlik alanında 20 yıllık deneyim sahibi olan Zakov, 2019'dan bu yana NATO'da " Bulgaristan'ın Daimi Temsilcisi" olarak görev yapıyordu.

"Hiçbir bakan, Facebook'tan tek başına dış siyaset yürütme hakkına sahip değil"

Başbakan Kiril Petkov parlamentoda yaptığı konuşmada, 4 partili koalisyon hükümetinde ekip içinde çalışamayan Savunma Bakanı Yanev'in Rusya-Ukrayna krizine "savaş" demeye cesaret bulamadığını söyledi.

Yanev'in kabineye danışmadan sosyal medyada çelişkili paylaşımlar yaptığını aktaran Petkov, "Hiçbir bakan, Facebook üzerinden tek başına dış siyaset yürütme hakkına sahip değil." dedi.

Petkov, şimdiye kadar her iki taraftan en az 3 bin 500 kişi kurban verilmişken ve binlerce Bulgar kökenli Ukraynalı ateş altında kalırken Yanev'in haricindeki Bulgar toplumunun bunun tanımını "savaş" olarak gördüğünü söyledi.

Öte yandan Bulgar basınında, "Rusya-Ukrayna bunalımında Bulgaristan'ın ilk siyasi kurbanı Savunma Bakanı Yanev oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.