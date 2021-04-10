Bulgaristan'ın yeni parlamentosunda Türk ve Müslüman kökenli 27 milletvekili yer alacak
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Bulgaristan'ın yeni parlamentosunda Türk ve Müslüman kökenli 27 milletvekili yer alacak

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Bulgaristan'ın yeni parlamentosunda Türk ve Müslüman kökenli 27 milletvekili yer alacak

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonucu milletvekillerin isimleri belirlendi.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonucu milletvekillerin isimleri belirlendi.

Merkez Seçim Komisyonunun (ZİK) yayınladığı listeye göre 240 milletvekilinin 27'sinin Türk ve Müslüman kökenli olduğu dikkati çekti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 45. Parlamentodaki milletvekili sayısını 4 artırarak, 30 kişilik bir gruba sahip olacak.

HÖH geleneksel olarak Türk ve Müslüman kökenli Bulgaristan vatandaşlarına en geniş yer veren güç olarak, gurubunda bu etnik ve dini kökenden 25 milletvekili bulunduracak.

Yaklaşık bir milyon Türk ve Müslümanın yaşadığı 6,9 milyonluk ülkede parlamentoda temsili olacak diğer 5 siyasi gücün sadece ikisi onlara temsil sağladı.

Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden eski kültür bakanı Vejdi Raşidov yeni parlamentoda da milletvekili olacak.

Kampanya yapmadan, kişisel şöhretine güvenerek parlamentoya 51 milletvekili getiren şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Devlet Var (İTN) partisinden Taner Türkoğlu milletvekili olacak.

HÖH Lideri Mustafa Karadayı dün düzenlediği basın toplantısında partisinin GERB veya komünist kökenli, Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) oluşturabileceği bir hükümete katılmayacağını ve desteklemeyeceğini bildirmişti. Karadayı, diğer siyasi güçlerin kurabileceği olası bir kabineye katılmadan, dışarıdan destekleyeceklerini kaydetmişti.

Parlamentodaki güçlerin arasındaki kutuplaşma nedeniyle bir koalisyon hükümetinin kurulması beklenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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