Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oturum öncesi basına yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı birleştiren gün bugün." dedi.

Parlamenter demokrasinin yeniden hak ettiği üstünlüğüne kavuşacağını umut ettiğini belirten Radev, "Ülkemizdeki adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele ve medya özgürlüğü sorunları konusunda yurt içinden ve dışından gelen endişe verici uyarılar, artık bir değişime vesile olmalı." diye konuştu.

240 üyeli parlamentonun ilk oturumuna katılan 214 milletvekilinin yemin töreni sonrası mecliste temsil edilen 6 parti ve ittifakın liderleri açıklamalarda bulundu.

Mecliste 65 sandalyeyle en büyük grup olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (ITN) isimli partisinin başkan yardımcısı Toşko Yordanov, 15 güne kadar diğer siyasi güçlerle müzakere yaparak kabine taslağı sunacaklarını bildirdi. Yordanov, ülkeyi 12 yıldır yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin parlamentodaki tüm güçler tarafından boykot edildiğine vurgu yaptı.

GERB adına konuşan milletvekili Desislava Atanasova, yapılan erken genel seçimin amacının GERB partisini siyasetten dışlamak olduğunu, buna rağmen partisinin güçlü ve yapıcı bir muhalefet olacağını söyledi.

Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin lideri Korneliya Ninova, diyalog istemeyen güçlerden oluşan yeni parlamentonun sosyal sorunlara önem vermesi gerektiğini savundu.

Borisov'a karşı bir yıl süren sokak protestolara öncülük eden Demokratik Bulgaristan koalisyonu lideri Hristo İvanov, ülkenin siyasi krizde olduğunu ifade etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da ülkedeki Türk ve Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Bulgaristan'ı krizden çıkaracak bir hükümetin kurulması için çaba göstereceklerin dile getirdi.

Karadayı, parlamentoda 29 milletvekili ile 5. siyasi güç konumunda bulunan HÖH'ün yeni parlamentodaki hedeflerini anlatırken şunları söyledi:

"Biz, sadece iktidarda olmak uğuruna iktidara katılmak istemeyiz. Amacımız, her bir Bulgaristan vatandaşının onurlu bir hayat sürdürebilmesidir. Vatandaşlar artık seçimden seçime gitmekten yıprandı. İktidara gelenler, işine sıkı sıkıya sarılıp kaybedecek zamanları olmadığını şimdiden bilmeli."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada ITN milletvekili İva Miteva parlamento başkanlığına seçildi.

Bulgaristan'da yeni dönem

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan olağan parlamento seçiminin ardından yine 6 siyasi parti ve ittifak, yüzde 4 barajını aşarak temsil edilme hakkı kazanmıştı. Fakat yeni hükümet kurulamamış, Cumhurbaşkanı Rumen Radev meclisi feshederek, 11 Temmuz için erken seçim kararı almıştı.

Radev, Stefan Yanev'i geçici hükümetin başbakanı olarak görevlendirmişti.

Erken genel seçimi kazanan ITN'nin lideri, popülist şovmen Slavi Trifonov, seçim sonuçlarını beklemeden ve diğer siyasi güçlerle müzakere etmeden bir kabine listesi açıklamıştı. Trifonov, kendi özel televizyon kanalından duyurduğu listenin ülkenin siyasi ahlak ve geleneğine göre kurulmadığını anlayınca teklifini geri çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov