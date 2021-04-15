Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı
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Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Bulgaristan'da 4 Nisan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminin ardından oluşturulan 240 kişilik 45. Parlamento ilk genel oturumunu yaptı.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da gerçekleştirilen parlamento seçiminin ardından oluşturulan 240 kişilik 45. Parlamento ilk genel oturumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, genel oturumun açılış konuşmasında, "Devletçiliğin yeniden toparlanması gerek. Herkes iktidarda olunca halk muhalefete geçer. Hiçbir liderin tımar kulu olmayın." uyarısında bulundu.

Başbakan Boyko Borisov hükümetinin anayasal düzene saygısızlık ettiğini vurgulayan Radev, "Yürütme organlarının üzerindeki parlamenter denetimi yeniden uygulamaya getirmek şarttır. 19 Nisan Pazartesi yeni hükümet kurulması amacıyla parlamentoda temsili olan güçlerle müzakerelere başlıyorum." diye konuştu.

"Bu seçimin tek ve en büyük galibi GERB Partisi'dir"

Seçimde en çok oy alıp parlamentoda 75 kişilik gurubu olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Milletvekili Desislava Atanasova da konuşmasında, "Bu seçimin tek ve en büyük galibi GERB Partisi'dir. Partimiz 5. kez parlamento seçimini kazanırken, geçmişteki toplam 14 seçimde galip gelmiştir. Yaklaşık 900 bin seçmen, başka alternatif görmüyor, bize destek veriyor." ifadesini kullandı.

240 kişilik 45. Parlamentonun ilk oturumunda konuşmaların ardından Böyle Bir Halk Var Partisi'nin (İTN) aday gösterdiği İva Miteva "parlamento başkanı" seçildi.

Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk genel oturumunu yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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