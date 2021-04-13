Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı

Bulgaristan Milli İstatistik Enstitüsü (NSİ), ülke nüfusunun 2020 yılında, 2019 yılına göre 34 bin 934 kişi azaldığını ve 6 milyon 916 bin 548'ye indiğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Bulgaristan Milli İstatistik Enstitüsü (NSİ), ülke nüfusunun 2020 yılında, 2019 yılına göre 34 bin 934 kişi azaldığını ve 6 milyon 916 bin 548'ye indiğini açıkladı.

NSİ'nin yayımladığı verilere göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre yeni doğan sayısı 2 bin 452 azalarak 59 bin 86 olurken, ölüm sayısı da 16 bin 652 artarak 124 bin 735'e ulaştı. Geçen yıl 2019'a göre 34 bin 934 kişi azalan ülke nüfusu 6 milyon 916 bin 548'ye geriledi.

Kurumun internet sitesindeki veri analiz bölümünde NSİ, ülke nüfusunun hem azaldığı hem de yaşlandığını kaydetti.

Vatandaşların ortalama yaşı 2001 yılında 40,4 iken 2020 yılında 44'e yükseldi. Genel nüfusun yüzde 59,8'ini oluşturan çalışabilir yaştaki vatandaşların sayısı bir yılda 17 bin azalıp 4 milyon 139 bin oldu. Aynı zamanda 65 yaşından büyüklerin sayısı 1 milyon 504 bin 48'e ulaşarak, nüfusun yüzde 21,8'ini oluşturuyor.

Bulgaristan'da 2011 yılında yapılan son sayımda ülkenin nüfusu 7 milyon 364 bin 570 olarak açıklanmıştı. Bu yıl yapılması planlanmış yeni nüfus sayımı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Ülkede 1989 yılında sona eren komünizm döneminde uygulanan dolaşım yasakları nedeniyle nüfus 1985 yılında 8 milyon 948 bin 649'a ulaşmıştı. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasıyla ekonomik göç hızlanmıştı. Serbest dolaşım özgürlüğü nedeniyle AB ülkelerinde ikamet eden vatandaşların sayısı konusunda kayıt tutulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:17:39. #1.15#
title