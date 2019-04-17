Bulgaristan'ın Karadeniz Kıyısında 16 Kilo Daha Kokain Bulundu

BULGARİSTAN'ın Karadeniz kıyısında su geçirmez malzemelere sarılı çantalar içinde 16 kilo kokain bulundu. Daha önce de aynı bölgede can yeleklerine sarılı 200 kilo kokain bulunmuştu.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Karadeniz'in Şabla burnu açıklarında geçen hafta 150 paket 3 çuval içinde can yeleklerine bağlı şekilde denize atılmış 174 kilogram kokain bulunmuştu. Ardından bölgede sürdürülen aramalarda Varna kentinde bir tatil köyü kıyısında dalgaların sahile attığı su geçirmez malzemelere sarılı çantalar içine konulmuş 25 paket halinde 25 kilo 420 gram kokain daha bulunmuştu.

Bulgaristan, Karadeniz'de bulunan 200 kilo kokainin ardından bölgede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait botlar ve helikopterler, jandarma ve sınır polisinin Karadeniz'de sürdürdüğü aramalarda bugün de Kaliakra Burnu kıyılarında su geçirmez malzemelere sarılı çanta içinde 16 kilo kokain daha bulundu. Kokainlerin daha önce bulunan uyuşturucularla aynı olup olmadığı araştırılıyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, uyuşturucu maddelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Her gün birkaç yüz kilogram kokain, eroin, tonlarca esrar buluyoruz. Kurumlar çok hamaratlı çalışıyor" dedi.

Bulgaristan polisi de özellikle Karadeniz kıyısında yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarıda sahile vuran çantaları bulanların, durumu en yakın polise bildirmelerini istedi.

'KOKAİN BALIKLARI ÖLDÜREBİLİR'

Bulgaristan'ın son dönemlerde kokain bulması deniz bilimcilerini de harekete geçirdi. Ülkedeki uzmanlar, "Koliler halindeki kokain paketleri daha büyük balıklar tarafından yutulabilir. Bu da onların ölümüne yol açar. Paketler yırtılıp, kokain denize dağılırsa, daha küçük balıklar da bunlarla ölebilir. Doğadaki bütün hayvanlarda olduğu gibi, balıkların organizması da yapay üretilmiş maddeleri kabul edemez" dedi.

- Kkancı

Kaynak: DHA