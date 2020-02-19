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Bulgaristan’ın en büyük turizm fuarında Bursa tanıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyon ortağı olarak yer aldığı Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020, 37'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

19.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:57
Bulgaristan’ın en büyük turizm fuarında Bursa tanıtıldı

organizasyon ortağı olarak yer aldığı 'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020, 37'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtıldığı fuara, Bursa'dan 12 otel ve 14 turizm acentesi de katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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