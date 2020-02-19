Bulgaristan’ın en büyük turizm fuarında Bursa tanıtıldı

19.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:57

Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyon ortağı olarak yer aldığı Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020, 37'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtıldığı fuara, Bursa'dan 12 otel ve 14 turizm acentesi de katıldı.