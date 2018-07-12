Bulgaristan'ın Ekonomisi Hızla Büyüyor

Bulgaristan'ın Ekonomisi Hızla Büyüyor

Düşük vergi oranları ve bürokratik kolaylıklar ile iş dünyasının dikkatini çeken Bulgaristan Balkanların yükselen yıldızı. Ekonomisi hızla büyüyen ülke, yabancı sermayeyi kendine çekerken, Bulgar firmalar da dünya pazarına açılıyor.

Düşük vergi oranları ve bürokratik kolaylıklar ile iş dünyasının dikkatini çeken Bulgaristan Balkanların yükselen yıldızı. Ekonomisi hızla büyüyen ülke, yabancı sermayeyi kendine çekerken, Bulgar firmalar da dünya pazarına açılıyor.

Kaynak: Euronews.com

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