Bulgaristan'ın Dış Borcu Düşüşte
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Bulgaristan'ın Dış Borcu Düşüşte

Bulgaristan'ın Dış Borcu Düşüşte
Habermetre - Haberler | Toplum

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Bulgaristan'ın gayri safi dış borcu Mart 2021 sonunda 2020 sonuna göre 876, 5 milyon euro azalarak 37, 569 milyar euro olarak gerçekleşti.

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre Bulgaristan'ın gayri safi dış borcu Mart 2021 sonunda 2020 sonuna göre 876, 5 milyon euro azalarak 37, 569 milyar euro olarak gerçekleşti. Devlet yönetiminin borcu 2020 sonuna göre 35, 4 milyon euro azalarak 7, 384 milyar euro oldu. Bankaların borcu 690, 6 milyon euro azaldı ve 4, 635 milyar euroya düştü. Diğer borç ise 199, 2 milyon euro artarak 11, 243 milyar euroya ulaştı. Ocak-Mart 2021 döneminde gayri safi dış borca ilişkin yapılan geri ödemeler toplam 1, 988 milyar euro oldu.

Kaynak: https://trud. bg/

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre

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