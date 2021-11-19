Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı - Haberler
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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

AA / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'da yapılan seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiği iddiaları üzerine, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisini çağırdı.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrılarak, Bulgaristan'da seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddiaları reddedildi.

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AA / Muhammet Tarhan - Son Dakika Haberleri

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