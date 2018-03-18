Bulgaristan ile Türkiye Arasında "Ressamın Yolu" Projesi - İvaylovgrad
Avrupa Birliği (AB) destekli "Ressamın Yolu" projesi, Bulgaristan'ın güneydoğusunda bulunan Ivayovgrad şehri yakınlarındaki Villa Armera Vantik Trakya Kültür Müzesi'nde düzenlenen kültür sanat festivaliyle sona erdi.
Avrupa Birliği (AB) destekli "Ressamın Yolu" projesi, Bulgaristan'ın güneydoğusunda bulunan Ivayovgrad şehri yakınlarındaki Villa Armera Vantik Trakya Kültür Müzesi'nde düzenlenen kültür sanat festivaliyle sona erdi.