Bulgaristan ile Türkiye Arasında "Ressamın Yolu" Projesi

Avrupa Birliği (AB) destekli "Ressamın Yolu" projesi, Bulgaristan'ın güneydoğusunda bulunan Ivayovgrad şehri yakınlarındaki Villa Armera Vantik Trakya Kültür Müzesi'nde düzenlenen kültür sanat festivaliyle sona erdi.

Festival, AB'nin Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi Programı kapsamında Bulgaristan Sosyal Kalkınma ve Entegrasyon için Sivil Girişim Derneği (GIORI) ile Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyü muhtarlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Festival kapsamında "Ressamın Yolu" adlı karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

İvayovgrad Belediye Başkanı Diana Ovçarova, açılış konuşmasında, "Türk ortaklarımızın katılımıyla yapılan bu eşsiz etkinlik şehrimize sıcaklık, temizlik ve aydınlık getirmiştir." dedi.

Haskovo Vali Yardımcısı Stevka Zdravkova da projeye katkı sağlayan tarafların gerçekleştirdikleri etkinlikler ve yaptıkları sanat eserleriyle iki ülke arasında bir "dostluk yolu" kurduklarını vurguladı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Atkan, belediye olarak bu tür sınır ötesi işbirliği programlarının dostlukla, güzellikle gerçekleştirilmesi için her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

AB sınır ötesi işbirliği projesinin Türkiye ortağı olan Çamlıca köyünün muhtarı Arif Büyükyatıkçı ise Türkiye'de bir ilk olarak böyle bir projeye doğrudan katılma başarısını elde ettiklerini söyledi.

Büyükyatıkçı, sınır ötesi projeye kabul edildiklerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bunun proje koordinatörlerimiz ile beraber önümüzdeki yıllarda da devam etmesini istiyoruz." dedi.

Keşan'ın Çamlıca yöresine ait Kara Nine efsanesini araştıran, yeniden hikayelendirerek tiyatrolaştıran gazeteci-yazar Billur Ocak da AB projesi sayesinde iki ülkenin kültürel değerlerini daha yakından tanıma şansı elde ettiklerini belirterek, "Kara Nine, Keşan'ın Çamlıca köyüne özgü bir efsane. Yıllardan beri çocukluğumuzda yaşlılardan dinlediğimiz hikayeleri derleyerek kendi adıma efsaneyi tekrar gün yüzüne çıkarıp bugünlerde çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak istedik." ifadesini kullandı.

Kara Nine tablosunun ressamı Şule Küçükoğlu ise projenin sözlü halk edebiyatında unutulmaya yüz tutmuş Kara Nine hikayesinin hem tuvale hem de sahneye aynı anda taşınmasına vesile olduğunu aktardı ve bundan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Küçükoğlu, "Kara Nine olayı bizim için çok tesadüfi bir şey oldu aslında. Billur Hanım aynı anda bu hikayeyi yazarken ben de resmetmiş bulundum. İkimizde aynı anda bir araya geldiğimizde böyle bir hikaye, böyle bir tiyatro oyunu ortaya koydu Billur Hanım." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan ile Türkiye arasında doğa, tarih ve kültürel özelliklerin tanıtımını sürdüreceklerin anlatan GIORI Derneği Yöneticisi Kremena Kyoseva, "Son bir yılda kültür ve sanat ile köprü kurabileceğimizi kanıtladık. Bugün kapanışını yaptığımız proje dostluk kurmak için dilin bariyer olmadığını gösterdi. Projemiz, Bulgaristan-Türkiye sınırının ayırıcı değil, birleştirici bir çizgi olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Projeye her iki ülkeden toplam 8 ressam ve 6 fotoğraf sanatçısı katıldı. Bulgar ve Türk sanatçıların iki ülkeyi anlatan tablo ve fotoğrafları daha önce de Edirne, İstanbul, Sofya ve Hasköy'de sergilendi.