Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve
Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.
06.10.2019 00:11
Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.
Kaynak: Dunya.com