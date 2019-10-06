Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve

Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.

06.10.2019 00:11
Bulgaristan ile Bursa’da ortak zirve

Bursa'da yaşayan Bulgaristan kökenli vatandaşların yaşam belgeleri, genel sağlık sigortaları, isim denklik belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, konsolosluk randevuları gibi konularda yaşadıkları sorunlar Bursa'da masaya yatırıldı.

Kaynak: Dunya.com

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