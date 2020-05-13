Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı

Bulgaristan'da koronavirüs salgını tartışması gerilimi tırmandırdı.

Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı
13.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:49

Bulgaristan'da koronavirüs salgını tartışması gerilimi tırmandırdı. Ülkede Otelciler ve Restorancılar Birliği'nin ısrarlı taleplerine karşı koymayan Başbakan Boyko Borisov; restoran, lokanta, bar, disko ve eğlence mekanlarında KDV'yi 2021 yılı sonuna kadar %20'den %9'a düşürdü.  Duruma itiraz eden Maliye Bakanı Vladislav Goranov "Kimse bana danışmadı" dedi.

Bulgaristan'da kabinede koronavirüse salgınına ilişkin normalleşme adımları siyasetin tansiyonu nu yükseltti. Ülkede Otelciler ve Restorancılar Birliği'nin taleplerine karşı koymayan Başbakan Boyko Borisov; restoran, lokanta, bar, disko ve eğlence mekanlarında KDV'yi 2021 yılı sonuna kadar %20'den %9'a düşürdü. Başbakan tarafından uygulamaya konulan vergi indirimi 2021 sonuna kadar koronavirüs zararlarını kapatmak amacıyla uygulamada kalacak. Başbakan Borisov, Maliye Bakanı Vladislav Goranov ve Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova'nın onayı olmadan restoran sahiplerine uygulanan %9 KDV'nin, geçici olarak otelcilere de uygulanmasına karar verdi. Karar, Başbakan ile Maliye Bakanı arasında sert tartışmalara neden oldu.

"HÜKÜMETİN ŞEFİ BENİM"

Maliye Bakanı Goranov, Başbakanın kendisine danışmandan aldığı bu karara karşı çıktı. Başbakan ise "Goranov benim şefim değil. Emirleri ben veriyorum. Buna itirazı olan istifasını sunar. Maliye bakanın mali bilgisi geniş, ama burada şef benim" diyerek, % 9 KDV indirimi kararının değişmeyeceğini ifade etti. Borisov "Bu karar restorancılar ve eğlence mekanları sektörünün kayıtdışı ekonomiden çıkmasına ve çalışanlarının sigortalarını ödemesi için bir şans, turizmin canlanmasına da destek olacaktır" dedi ve kararında kesin olduğunu ifade etti.  


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı Haber
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti Haber
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yusuf Aslan Meral Akşener Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Özer Kızıltan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Lionel Messi Loris Karius Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Bulgaristan hükümetinde koronavirüs çatlağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:12:34. #1.14#
title