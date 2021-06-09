Bulgaristan heyeti, Torbalı Ticaret Odasını ziyaret etti

Bulgaristan'ın Hasköy bölgesi Meriçler (Mineralni Bani) ilçesi Belediye Başkanı Mümin İskender ve beraberindeki heyet, Torbalı'da temaslarda bulundu.

Bulgaristan'ın Hasköy bölgesi Meriçler (Mineralni Bani) ilçesi Belediye Başkanı Mümin İskender ve beraberindeki heyet, Torbalı'da temaslarda bulundu.

Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre belediye başkanı İskender ve beraberindeki heyet, Oda Başkanı Abdulvahap Olgun ve yönetimiyle karşılıklı ticareti arttırmak ve yatırım fırsatlarını geliştirmek üzere görüşme yaptı.

Torbalı'daki iş insanlarını Bulgaristan'da yatırıma davet eden İskender, Bulgaristan'ın lojistik açıdan İzmir'e yakın olduğunu, Meriçler'in de Avrupa'ya otoban çıkışı ve demiryolu bağlantısı bulunmasından dolayı ön plana çıktığını ifade etti.

Olgun ise Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 4,5 milyar dolar olduğunu, bu rakamın her geçen yıl arttığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada bulunan arkadaşlarımızla beraber en kısa zamanda bir ticaret heyeti oluşturarak Bulgaristan'ı ziyaret edeceğiz, yatırım teşvikleri ve dış ticaret imkanları hakkında daha detaylı bilgi alacağız. Bulgaristan, Avrupa Birliği'ne üye olmasından dolayı orada bulunan şartlar, ticari koşullar ve teşvik olanakları birçok ülkeye göre daha avantajlı olmaktadır. Bu ziyareti fırsata çevireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz