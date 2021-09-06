Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti
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Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti

Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev, haber ajansları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Ajans doğruyu bilir. Yalan her yerde, hiçbir ücreti ve şifresi yok. Aramızda haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı sağlayacaktır.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev, haber ajansları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Ajans doğruyu bilir. Yalan her yerde, hiçbir ücreti ve şifresi yok. Aramızda haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı sağlayacaktır." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Valchev'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Valchev, ajanslar arası iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Sayın Karagöz'le daha güçlü bir şekilde çalışmanın yollarını ve gelecek iş birliği anlaşmalarını görüştük. Daha fazla haber, fotoğraf ve video paylaşacağız. Ajans doğruyu bilir. Yalan her yerde, hiçbir ücreti ve şifresi yok. Aramızda haber alışverişi yapmamız birbirimizi her gün daha iyi tanımamızı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Valchev, Karagöz'le yaptıkları görüşmede eğitim için gazeteci değişiminin de ele alındığını aktararak, bu konudaki iş birliğinin ise gelecek yıl başlamasını beklediğini kaydetti.

Türkiye ve Bulgaristan'ın iki iyi komşu olduğunu dile getiren Valchev, ilk kez Ankara'ya geldiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye birçok kere geldim, Bu ülkeyi çok seviyorum, İstanbul'da çok zaman geçirdim. Ancak AA'nın misafirperverliği harikaydı. İstanbul'u daha farklı gözle gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti
Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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