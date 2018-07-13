Bulgaristan Göçmenlerin Geri Kabulüne Karşı

SOFYA (AA) – Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov parlamentoda yaptığı konuşmasında, ülkeden transit geçen göçmenlerin geri kabulüne kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Parlamentoda muhalefetin göçmen sorunuyla ilgili sorularını yanıtlayan Borisov, "Göçmen sorunu düzensiz değil, yasal göçten kaynaklanıyor." dedi.

Göçmen sorununa ilişkin Almanya'nın tavrını eleştiren Borisov, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya, 2015 yılında sığınmacıları davete ederek büyük hata yapmıştı. Biz, onların davet ettiği göçmenleri ve ülkemizden transit geçen 60 bin kişiyi geri almak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Borisov, ülkesinin, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi diğer bazı ülkelerle birlikte göç akımının "dış kapısında" bulunduğunu, ancak Bulgaristan'ın izlediği politika sayesinde "düzensiz göçün baskısını adeta sıfıra indirdiğini" söyledi.

İtalya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin artık göçmen kabullerini sınırlandırdığını kaydeden Borisov, Bulgaristan'ın geri kabul alanında kendisine sunulan anlaşmaları imzalamayacağını bildirdi.

Borisov ayrıca, Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşmasının devam etmesinden yana olduklarını ifade etti.