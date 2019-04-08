Bulgaristan Göçmen Akınına Karşı Türkiye Sınırına Asker Gönderdi

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapan grup tarafından örgütlenen düzensiz göçmenler, 'Türkiye sınır kapılarını açacak' söylentileri ile toplanıp Yunanistan' a toplu halde yürüyerek geçmek için Edirne'ye akın etti. Son 4 günde kente gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmen akını üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bakanlarıyla acil toplantı yaparak, sınırdaki önlemleri en üst seviyeye çıkarılması talimatı verip, bölgeye asker gönderildiğini söyledi.

Türkiye'de yaşayan çoğunluğu Afganistan ve İranlı kaçak göçmenler, sosyal medyada 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla açılan hesaplardan, Türkiye'nin sınır kapılarına açacağını ve Yunanistan ile Bulgaristan'a geçiş yapacaklarını belirterek, Edirne'de toplanma çağrıları yaptı. Çağrılar üzerine göçmenler son 4 gündür Edirne'ye akın akın gelmeye başladı. Edirne'de Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentin giriş noktaları ve otogarda yoğun önlemler aldı. 4 günde Edirne'ye gelen 1955 göçmen yakalandı. Göçmenlerin 1100'ü Edirne kent merkezinde diğer 855 göçmen ise Yunanistan ve Bulgaristan sınırında jandarma ve hudut askerler tarafından yakalandı.

BULGARİSTAN ALARMA GEÇTİ

Bulgaristan da olası göçmen akınına karşı Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yunanistan'dan da göçmenlerin toplu halde hareket etmesi üzerine, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugün İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karaçanov ile sınır polis yöneticileriyle acil bir toplantı düzenledi. Savunma Bakanı Karaçanov, olası mülteci akınını karşı ordunun hazır olduğunu açıkladı.

Başbakan Borisov, Avrupa'da mülteci göçün yüzde 95 azaldığı ve Avrupa Parlamentosu seçimlerine yakın bir dönemde ortaya çıktığını belirterek, "Yasa dışı göçün Balkan yolunu kestik. Türkiye ile sınırı iyi koruyoruz, sığınmacı anlaşması iyi çalışıyor, fakat Yunanistan ile problemler sürüyor. Selanik Bulgaristan'a çok yakın ve tedbirleri artırmalıyız" dedi. Borisov, sınır bölgesine Bulgar jandarma güçlerini gönderdiklerini, silah ve asker yığdıklarını ifade ederek, olası göçmen dalgasının sınırdan ülkeye yayılmasını önlemek için seferber olacaklarını kaydetti. Borisov, ülkedeki mülteci kamplarının kontrol edilmesini, güvenlik ve sınır birimlerinin durumla ilgili acil bilgi vermesini ve ihtiyaç halinde Yunan sınırına özel kuvvetler gönderilmesi talimatını verdi.

'3 BİN ASKERİ YUNANİSTAN SINIRINA GÖNDERMEYE HAZIRIZ'

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ordunun da muhtemel yasa dışı göçmen dalgasına karşı koymak için hazır olduğunu ifade etti. Karakaçanov, "Yunanistan'dan bu sığınmacı akımının Batı Avrupa'ya geçmek üzere, Bulgar sınırına yönelmesi halinde ilk 24 saatte bin 200 askeri, daha sonra da toplam 3000 askeri gönderebiliriz" dedi.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE SINIRINDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Türkiye ve Yunanistan sınırında kontrolleri artıracaklarını ve jandarma ekiplerini yoğunlaştıracaklarını söyledi. Marinov, "Türkiye'de de, Yunanistan'da şu an durum kontrol altına alınmışa benziyor. Fakat ciddi gerginlik ve kitle gruplar halinde sırından geçmek için ciddi teşebbüsler var. Sosyal medyadan yayılan yanlış ve yalan bilgilere inanan göçmenler, büyük gruplar halinde toplanarak, Batı Avrupa'ya yola çıkmaya hazırlanıyor. Biz bu kitlesel yeni göçe karşı koymaya hazırız" dedi.

YUNANİSTAN DA ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Göçmenlerin sınırı geçmek için Edirne'ye akın etmeleri üzerine Bulgaristan'ın yanı sıra Yunanistan da Türkiye sınırındaki önlemleri en üst seviyeye çıkardığı belirtildi.

- Edirne

Kaynak: DHA