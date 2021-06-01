Bulgaristan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov: İş Dünyası İçin Yeni Destek Tedbirlerini Açıklayacağız

Nova TV'ye konuk olan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov, "Meslek kuruluşları, sendikalar ve banka temsilcileriyle birlikte piyasaya daha fazla likidite sağlanması ve küçük ve orta boylu işletmelerin kalkınması için azami yardımın temin edilmesi konusunda mutabık kaldığımız tedbirleri açıklayacağız" dedi.

Nova TV'ye konuk olan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov, "Meslek kuruluşları, sendikalar ve banka temsilcileriyle birlikte piyasaya daha fazla likidite sağlanması ve küçük ve orta boylu işletmelerin kalkınması için azami yardımın temin edilmesi konusunda mutabık kaldığımız tedbirleri açıklayacağız" dedi. Bakan Petkov, küçük ve orta boylu işletmeler için daha fazla likidite olacağını, fakat bunun mümkün olabilmesi için bankalardaki özel sermayenin devlet yardımlarıyla birleşmesi gerektiğini, sadece devlet bütçesinden kaynak temin edilemeyeceğini, zira bütçede Mayıs sonrası için herhangi bir tedbirin öngörülmediğini belirtti.

Kaynak: nova. bg

Yayımlayan: Sofya Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Habermetre