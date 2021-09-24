Bulgaristan'dan vericiyle izlenen kartal Konya'da elektrik akımına kapıldı - Haberler
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Bulgaristan'dan vericiyle izlenen kartal Konya'da elektrik akımına kapıldı

AA / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel
Bulgaristan'dan vericiyle izlenen kartal Konya'da elektrik akımına kapıldı

Bulgaristan'da bir dernek tarafından göç rotası ve türü tehdit eden faktörlerin araştırılması için verici ile izlenen "küçük orman kartalı", Konya'da elektrik teline takılarak telef oldu.

KONYA (AA) - Bulgaristan'da bir dernek tarafından göç rotası ve türü tehdit eden faktörlerin araştırılması için verici ile izlenen "küçük orman kartalı", Konya'da elektrik teline takılarak telef oldu.

İki ay önce verici takıldıktan sonra yuvasından ayrılan kartal, geldiği Türkiye'de izlenmeye devam edildi.

Vericinin sabit noktadan sürekli sinyal vermesi üzerine Bulgar kuş bilimciler, kuş gözlemcisi ve biyolog Cansu Özcan'a ulaştı.

Yerel kuş meraklıları ve avcılarla iletişime geçip sinyalleri izleyerek Tuzlukçu ilçesine bağlı Erdoğdu Mahallesi'ne giden Özcan, kuşun elektrik teline çarparak öldüğünü tespit etti.

Özcan, yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketinden bölgedeki direk ve tellere yalıtım yapılmasını talep edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yüzde 73'ünün Avrupa'da olduğu bilinen küçük orman kartalı ülkemizde de üremektedir. Toplam sayının 40-60 bin olduğu bilinse de son çalışmalar türün sayısının stabil olduğunu göstermektedir. Türü tehdit eden faktörlerin başında yalıtımı yapılmamış elektrik telleri geliyor. Her yıl yırtıcı kuşlar başta olmak üzere binlerce büyük kanatlı kuş elektrik çarpmasından ölüyor. Bu yüzden gerekli önlemlerin alınması için girişimlerde bulunacağız."

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bulgaristan'dan vericiyle izlenen kartal Konya'da elektrik akımına kapıldı - Haberler
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