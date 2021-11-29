KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 5 şüphelinin Kırklareli Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.K'nın da aralarında olduğu S.Ö. ve G.B. tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

63 kilogram skunk ele geçirilmişti

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandıkları 3 otomobil ile adreslerinde yapılan aramalarda 63 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 2 telsiz ve 6 cep telefonu ile bir miktar paraya da el konulmuştu.

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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