Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gidecek Sürücülere Uyarı

BULGARİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye giden vatandaşlarını trafikte yürürlüğe giren ceza kontrol sistemi için uyardı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, günübirlik alışveriş için Edirne'ye akın eden ve Türkiye'ye ziyaret edecek vatandaşlarını, Türkiye'ye yurtdışından giriş yapan yabancı plakalı araçlara OGS ve HGS kontrol sisteminin 11 Nisan'dan itibaren gümrük kapılarında yürürlüğe girmesi üzerine uyardı. Uyarıda, Türkiye'de ücretli karayollarında yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve para cezalarının tahsiline ilişkin kararın uygulamaya girdiği ve OGS ve HGS kullanmadan geçiş yapan araçların sisteme işlendiği, ülkeden çıkış yapan yabancı plakalı araçların tespiti ve cezaların tahsiline başlandığı kaydedildi. Açıklamada, cezaların nasıl ve nerede ödeneceğine ilişkin bilgiler de verilirken, Bulgar vatandaşlarından trafik kuralları ve karayollarındaki ücret düzenlemelerine uymaları çağrısı yapıldı.

Sistemin yürürlüğe girmesinin ardından geçen yıl da OGS ve HGS'ye girip ücret ödemeden çıkış yapan yabancı plakalı araçların da sisteme yüklendiği ve bu para cezalarının da tahsil edileceği kaydedildi. Bu karardan özellikle sınır bölgelerinden, Türkiye'ye alışveriş için sık sık giriş yapan Bulgaristan vatandaşları etkilenecek. Yeni sistemde bazı Bulgar araçlarının OGS ve HGS borçlarına binaen 25 bin TL'ye kadar zecalar çıktığı belirtildi.

- Sofyabulgaristan

Kaynak: DHA