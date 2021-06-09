Bulgaristan'dan Torbalı'ya yatırım daveti

Bulgaristan'ın Türk kökenli Mineralni Bani Belediye Başkanı İskender; İzmir'in en önemli sanayi ve ticaret kenti Torbalı'yı ziyaret etti.

Ticaret Odası Başkanı Olgun tarafından ağırlanan Bulgaristanlı Başkan, Torbalılı işadamlarına yatırım davetinde bulundu.

Bulgaristan Haskovo İli Mineralni Bani İlçesi Belediye Başkanı Mümin İskender, beraberindeki heyet ile birlikte Torbalı Ticaret Odası'nı (TTO) ziyaret etti. Bulgaristan ve Türkiye'nin ticari işbirliğini arttırmak ve yatırım fırsatlarını geliştirmek adına İzmir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İskender Torbalı'daki iş adamalarını Bulgaristan ile ticareti geliştirme ve yatırım çağrısında bulundu. Torbalı ilçesinin sanayi açısından güçlü bir ilçe olduğunu ifade eden İskender, ilçenin coğrafi, ticari ve sosyal gücü hakkında TTO Başkanı Olgun'dan bilgiler aldı. Torbalı Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıya TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy, Torbalı Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Kerim Serbest, oda yöneticileri ve iş adamları da katıldı.

KARŞILIKLI TİCARET İÇİN İLK TEMAS

Toplantıda Bulgaristan'ın ticari cazibesinden bahseden Mümin İskender; "Bulgaristan lojistik açıdan İzmir'e çok yakın ve dolayısıyla Torbalı sanayisi için uygun bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Mineralni Bani ilçesinde Avrupa'ya otoban çıkışı ve demiryolu bulunmasından dolayı Avrupa pazarına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir." dedi. Sözlerine yatırım çağrısı ile devam eden İskender "Ülkemize ve ilçemize yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara her türlü desteği sağlayacağız. Bugün burada bulunmamıza vesile olan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve yönetim ekibine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İskender'in yatırım çağrısını değerlendiren Olgun; "İki ülke arasında 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olup, her yıl giderek artış göstermektedir. Bugün burada bulunan arkadaşlarımızla beraber en kısa zamanda bir ticaret heyeti oluşturarak, Bulgaristan'ı ziyaret ederek, yatırım teşvikleri ve dış ticaret imkânları hakkında daha detaylı bilgi alacağız. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye olmasından dolayı orada bulunan şartlar, ticari koşullar ve teşvik olanakları birçok ülkeye göre daha avantajlı olmaktadır. Bu ziyareti fırsata çevireceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler