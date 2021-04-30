Bulgaristan'dan getirilen lavanta fideleri Bitlis'te toprakla buluştu
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Bulgaristan'dan getirilen lavanta fideleri Bitlis'te toprakla buluştu

Bulgaristan'dan getirilen lavanta fideleri Bitlis'te toprakla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Süleyman Tetikoğlu isimli çiftçi, Bulgaristan'dan özel olarak getirdiği lavanta fidelerini Nemrut Dağı eteklerinde toprakla buluşturdu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te Süleyman Tetikoğlu isimli çiftçi, Bulgaristan'dan özel olarak getirdiği lavanta fidelerini Nemrut Dağı eteklerinde toprakla buluşturdu.

20 dönümlük arazi üzerine lavantaları eken çiftçi Tetikoğlu, ilk olarak geçen yıl 500 lavanta fidesi ile işe başladı. Topraktan iyi verim elde eden Tetikoğlu, daha sonra 20 dönüm araziye 40 bin fide dikmeye karar verdi. Önümüzdeki günlerde 40 bin lavanta fidesinin toprakla buluşturmayı hedefleyen Tetikoğlu, diğer çiftçilere de örnek olmak istediğini söyledi.

Çiftçi Süleyman Tetikoğlu, lavanta bitkisinin bir kere ekildikten sonra 15 yıl kadar sürekli olarak verim alındığını ifade ederek, "Geçen yıl kırsal kalkınmadan yararlanarak Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürümüz ile birlikte burada 500 adet lavanta fidesini toprakla buluşturduk. Fideler yağmur, kar ve soğuktan etkilenmeyince bu yıl 20 dönüm araziye ekim yapmaya karar verdik. Lavanta bitkisinin bölgemize çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. Isparta iline yakın bir bölgedeyiz ve lavanta bitkisi toprağı seçmiyor, toprağımız da elverişlidir. İnşallah bu konuda bölgemizdeki çiftçilerimize de örnek oluruz ve onlara da büyük katkıda bulunacağız. Fideler Trakya bölgesine Bulgaristan'dan geliyor ve biz de oralardan temin ediyoruz. Aromatik bitkilerden yağ elde etmek için bir proje oluşturmuşuz ama fide fiyatları biraz yüksek. İnşallah, Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda bize ve bölgemizdeki çiftçilerimize biraz fide desteği verir. Burada ekim yapacak olan çiftçilerimizin pazar ve satış konusunda endişeleri olmasın. Bu konuda tesisimiz de işleyecek ve bu lavanta bitkisi hem çiftçimizin yüzünü güldürecek hem de bölgemize büyük katkıları olacak. Bir ton lavanta bitkisinden yaklaşık 14-15 kilogram arasında lavanta yağı çıkıyor. Lavanta yağının şu an ki değeri 80 ile 120 Euro arasındadır. Bunlar daha çok kozmetik sektöründe ve tıbbi aromatik bitki olarak kullanılıyor. Lavanta ekmenin güzel bir tarafı da, bir kez ekim yapıyorsunuz ve 15 yıl boyunca hiç ekim yapmadan sürekli verim alıyorsunuz" diye konuştu.

Süleyman Tetikoğlu, kentin hem ekonomisine hem de turizmine katkı sağlamak istediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Nemrut Krater Gölü'ne çok yakın bir bölgedeyiz. Bilindiği gibi turizm anlamında Isparta'da bir köy var ve insanlar oraya yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah bizim burası da o şekilde gelişir ve turizme katkı sunarız. Aynı zamanda arıcılık anlamında da katkısı olacak, çünkü lavanta balının karaciğer yağlanmasında büyük faydası var. Bölgemizde arıcılarımız çok fazla. Burada ekim yaptığımız lavantaların çiçekleri açtığında inşallah bu bölgede arıcılık yaparak aynı zamanda lavanta balını da üretip ülkemiz geneline ve diğer ülkelere ulaştıracağız." - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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