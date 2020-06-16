Bulgaristan'dan binlerce turist sınırların açılmasıyla Yunanistan'a gitti Avrupa Birliği (AB) içerisindeki seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran'da kaldırılmasıyla binlerce Bulgaristan vatandaşı Yunanistan'a tatile gitti.

Avrupa Birliği (AB) içerisindeki seyahat kısıtlamalarının 15 Haziran'da kaldırılmasıyla binlerce Bulgaristan vatandaşı Yunanistan'a tatile gitti.

İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Komiser Atanas Georgiev yaptığı açıklamada, Yunanistan ile en büyük sınır kapılarından biri olan Kulata-Promahon'dan 15 bin Bulgaristan vatandaşının dün Yunanistan'a çıkış yaptığını bildirdi.

Sınır kapısında çıkış yapmak için bekleyen araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Botevgrad kentinde yaptığı açıklamada, halkın ülke içi turizmi "sabote ettiğini" belirterek, "Bulgarlar, protesto gösterisi yapıp yurt dışındaki turistik yerleri tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borisov, hükümetin Kovid-19 salgınından zarar gören turizm sektörünün toparlanması için büyük yatırımlar yaptığına işaret ederek şunları söyledi:

"Ne oldu da yüksek gelir sahibi vatandaşlarımız gidip parasını Yunanistan'da harcıyorlar. İnsanlar yerel turizmin reklamını yapıp, üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Sınırlarımızı biz de açtık, vatandaş ise yerel turizm sektörünü protesto ediyor. Halbuki yarım milyon yerli turisti ülke içinde tutmak isteyen sektör onlara 'Bize gelin, bizim oteller daha iyi daha temiz, daha güvenli' mesajını verebilmeli."

Öte yandan Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinde bazı otel sahipleri ve işletmecilerin, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova'nın yaptığı "yerel turistlerin bütçesine uygun ve yüksek kalitede hizmet verme" çağrısını dikkate almadıkları gözlendi.

Tatil yerlerinde şezlong ve gölgelik ücretlerinin sembolik düzeye indirilmesine rağmen bazı işletmelerin "beklenmedik tuzaklar kurdukları" ve müşterilerinden zorunlu kahve servisi ya da kablosuz internet erişimi gibi nedenlerle ek para aldıklarına ilişkin haberler basına yansıdı.

Bulgar turistlerin tercih ettiği destinasyonlardan olan Türkiye, Bulgaristan sınırını 11 Haziran'da açmıştı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi olmayan Türkiye'ye gidişlerin serbest olduğunu, ancak dönenlerin 14 günlük karantinada kalmaları gerekeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA