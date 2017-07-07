Bulgaristan'dan AB Komisyonuna Yeni Üye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyeliğine Mariya Gabriel atandı.



AB Konseyi, AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyeliğine Mariya Gabriel'İn atandığını açıkladı.



Kararın, AB Konseyi ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından ortaklaşa alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu görevin 31 Ekim 2019 tarihinde son bulacağı kaydedildi.



Bulgaristan'ın AB Komisyonu üyeliği, üzerinde uzlaşılan bir aday belirlenemediği için yıl başından beri boştu.



Bulgaristan'ı temsil eden AB Komisyonunun Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Üst Yöneticiliğine geçmek için görevinden istifa etmişti.



Bulgaristan hükümeti, geçtiğimiz aylarda ülkesini Avrupa Parlamentosunda (AP) temsil eden milletvekili Mariya Gabriel'i aday göstermişti.



AB Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurumdur. AB Komisyonu, her üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 kişiden oluşur.



Bu kişiler "komiser" olarak adlandırılır.