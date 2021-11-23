Bulgaristan'daki trafik kazası - Haberler
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Bulgaristan'daki trafik kazası

AA / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel

Kaza yerine yakın bir noktada bekleyen basın mensupları Emniyet güçlerince kapatılan yol ve alınan önlemler Trafikte seyreden araçların başka bir yola yönlendirilmesi Bulgaristan'da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü SOFYA (AA) – Başkent Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir...

Kaza yerine yakın bir noktada bekleyen basın mensupları

Emniyet güçlerince kapatılan yol ve alınan önlemler

Trafikte seyreden araçların başka bir yola yönlendirilmesi Bulgaristan'da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

SOFYA (AA) – Başkent Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Bulgaristan'daki trafik kazası

Bulgaristan'daki trafik kazası

Bulgaristan'daki trafik kazası

Bulgaristan'da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan'da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

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AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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