Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerine oy kullanma çağrısı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, 14 Kasım'daki Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaş Bulgaristan Türklerine sandığa gitme çağrısında bulundu.

Hacıoğlu, AA muhabirine Türkiye'de yaklaşık 250 bin Bulgaristan Türkü'nün yaşadığını, seçimlerde sandığa giderek anayasal haklarını kullanmaları gerektiğini söyledi.

Seçimler için Türkiye'de 19 ilde 126 sandık kurulacağını belirten Hacıoğlu, "14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan Cumhuriyeti'nde yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının sandığa gidip oyunu kullanmaları ve ana vatan Türkiye'den ata topraklarına güçlü bir ses vermelerini istiyoruz." dedi.

Bulgaristan'a gidip oy verecek vatandaşlardan aşı kartı olmayanların devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabileceklerini ifade eden Hacıoğlu sınır kapılarından geçişlerde gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirtti.

"Türk'ün oyu Türk'e"

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan Türklerinin sandığa giderek ata topraklarını unutmadığını bir kez daha göstermesi gerektiğini dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli vatandaşlarımız sizler Bulgaristan'dan, ata topraklarından ana vatan Türkiye'ye zorla göç etmeye mecbur bırakıldınız. Orada yaşayan yaklaşık 1 milyon Bulgaristan Türkü ve Müslümanların yaşamlarına kayıtsız kalmayınız. Ana vatan Türkiye'den ata topraklarına güzel bir mesaj veriniz. Burada kullanacağını oylar oradaki kardeşlerinize destek mahiyetindedir. Yine Bulgaristan'a gidip oy kullanırsanız, oradaki oyunuz burada kullanacağınız oydan çok daha değerlidir. Çünkü orada doğrudan doğruya sizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğünüz Türk adaylara oy verebiliyorsunuz. Lütfen oyunuzu kullanın, haklarınıza ve geleceğinize sahip çıkın."

Hacıoğlu, seçimlerde Türk adaylarında yarıştığını anımsattı.

Türk adaylara destek çağrısında bulunan Hacıoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de birçok Türk aday farklı partilerden yarışacak. Vatandaşlarımız bölgelerindeki adayları zaten tanıyorlar. Biz 30 yıldır aynı şeyi söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Türk'ün oyu Türk'e." diye konuştu.