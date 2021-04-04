Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar
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Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar Bursa'da yaşayan, Bulgaristan vatandaşı da olanlar bugün Bulgaristan'da yapılan seçimler için oy kullandı.

Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar

BURSA - Bursa'da yaşayan, Bulgaristan vatandaşı da olanlar bugün Bulgaristan'da yapılan seçimler için oy kullandı. Oy kullanım sürecine vatandaşların ilgisi yoğun olurken, zaman zaman küçük tartışmalar da yaşandı.

Bursa'da yaşayan yaklaşık 6 bin Bulgaristan vatandaşı, Bulgaristan'daki 1989'da dağılan Sovyetler Birliği'nin ardından 11'ncisi düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. 4 bin 247 kentte yaşayan çifte vatandaşın, internet üzerinden oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu kaydedilirken, Bursa konsolosluk bürosu da dahil olmak üzere, Nilüfer, Yıldırım, Osmangazi, Kestel ve İnegöl ilçelerindeki okullarda toplamda 8 ayrı noktada oy kullanıldı.

Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, vatandaşların salgın koşullarına dikkat ederek oy kullandıkları ve yoğunluktan ötürü uzun süre sıra beklediklerini görüldü.

Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar
Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar
Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar
Bulgaristan'daki seçimler için Bursa'da oy kullandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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