Bulgaristan'daki seçimde iki parti başa baş gidiyor

Bulgaristan'da dün yapılan erken genel seçimde, oyların yüzde 95,22'sinin sayıldığı, eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ile popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partilerinin yarışı başa baş götürdüğü belirtildi.