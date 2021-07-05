Bulgaristan'daki seçim heyecanı Adana'ya sıçradı
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Bulgaristan'daki seçim heyecanı Adana'ya sıçradı

Bulgaristan'daki seçim heyecanı Adana'ya sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak seçimde Adana'daki Bulgaristan vatandaşı Türklerin de oy kullanacağı bildirildi.

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak seçimde Adana'daki Bulgaristan vatandaşı Türklerin de oy kullanacağı bildirildi.

Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Ziyarete Bulgaristan'da yapılacak seçimlerle ilgili organizasyon çalışmaları için Adana'da bulunan Bulgaristan Büyükelçiliği 1. Sekreteri Vildan Ahmedova da katıldı.

Dernek Başkanı Aziz Sağıroğlu, Bulgaristan'da 11 Temmuz'da genel seçimler yapılacağını hatırlatarak, "Bu seçimde Bulgaristan vatandaşı olan Türkler de oy kullanacak. Bu amaçla Adana'da sandık kurulacak. Vildan Ahmedova bu seçimin organizasyonu için Adana'da bulunuyor" dedi.

Bulgaristan Büyükelçiliği 1. Sekreteri Vildan Ahmedova da ilk kez Adana'ya geldiğinde ve çok mutlu olduğunu belirterek, Bulgaristan vatandaşı Türklerin hiçbir sorunla karşılaşmadan oylarını kullanabilmeleri için hazırlık yapmak amacıyla burada olduğunu bildirdi.

Bulgaristan'da 1980'li yıllarda Türklere yönelik asimilasyon politikası sırasında şehit olan ve Türk direnişinin sembolü olan Türkan Bebek'in (Türkan Feyzullah) adının Çukurova'da bir parka verilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Aziz Sağıroğlu, Başkan Soner Çetin'e bu konuda da teşekkür etti.

Başkan Soner Çetin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dilerek getirerek, Balkan Türklerinin topluma çok önemli değerler kazandırdığını ifade etti. Bulgaristan seçimlerinin Bulgaristan vatandaşı Türkler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Soner Çetin, Türklerin kurduğu ve Hak ve Özgürlük Hareketinin çalışmaları hakkında da bilgi aldı. - ADANA

Bulgaristan'daki seçim heyecanı Adana'ya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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