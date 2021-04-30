Bulgaristan'daki Osmanlı mirası Kambur Köprü restore ediliyor

Bulgaristan'ın Harmanlı kentindeki Osmanlı mirası tarihi Kambur Köprü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığında yürütülen "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında restore ediliyor.

Bulgaristan'ın Harmanlı kentindeki Osmanlı mirası tarihi Kambur Köprü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığında yürütülen "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında restore ediliyor.

ETTDER'den yapılan açıklamaya göre, Harmanlı Belediyesi iş birliğinde yürütülen Avrupa Birliği projesi kapsamında köprüde restorasyon çalışması başlatıldı.

Koordinasyon toplantısı ve yapılan çalışmaları incelemek amacıyla Harmanlı'ya giden proje ekibi, Bulgar heyetle yönetim toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, projede meydana gelen sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı, çalışmanın yönetimi ile ilgili yapılacak teknik değişiklikler görüşüldü.

Ekiptekiler toplantının ardından köprüdeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, Osmanlı mirası köprünün proje sayesinde ayağa kaldırılacağını belirtti.

Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova ise kentteki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kambur Köprü'nün restore edilmesinin ve çevresinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar