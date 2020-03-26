Bulgaristan'daki Kozloduy NGS'nin modernizasyonunu Rosatom gerçekleştirecek Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Rusatom Hizmet A.Ş. ile Kozloduy NGS (Bulgaristan), tesisin 5 ve 6'ncı üniteleri için nötron akı izleme ekipmanı modernizasyonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Rusatom Hizmet A.Ş. ile Kozloduy NGS (Bulgaristan), tesisin 5 ve 6'ncı üniteleri için nötron akı izleme ekipmanı modernizasyonuna ilişkin sözleşme imzalandı. Sözleşme, 2019 yılı Eylül ayında açıklanan kamu ihalesinin sonuçlarına göre gerçekleştirildi.

Nötron akısı izleme ekipmanı, NGS güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor ve VVER reaktör kontrol ve koruma sistemlerinde kullanılıyor. Nötron akı izleme ekipmanı modernizasyonu, yüksek öncelikli bir görev olarak tanımlanıyor. Gerekli teknik belgelerin onaylanmasında OKB Gidropress A.Ş. (Kozloduy NGS reaktörlerinin baş tasarımcısı) ve Kurchatov Enstitüsü Ulusal Araştırma Merkezi (Tesisin nükleer araştırma danışmanı) yer alıyor. Benzer projelerde deneyim ve referanslara sahip olan SNIIP Systematom A.Ş., ekipmanın ana bileşenlerinin tedarikçisi olarak görev alıyor.

Bulgaristan'daki Kozloduy NGS için Rusatom Servisi proje portföyü, 5-6 numaralı güç ünitesinin ömrünün uzatılması için tamamlanmış bir fizibilite çalışması ve yüzde 104'e kadar yükseltilmiş bir kapasiteye ulaşılmasını sağlayan turbo jeneratörlerin modernizasyonu da dahil olmak üzere bir dizi önemli görevi içeriyor.

Rusatom Hizmet A.Ş., Rosatom Devlet Şirketi'nin elektrik enerjisi bölümünün bir üyesi. Şirket, VVER tipi reaktörleri işleten yabancı nükleer enerji santrallerinin bakım ve onarımı için gerekli tüm hizmet ve malzemelerin tedarikini sağlıyor. Şirket, Rusya dışındaki mevcut NGS VVER güç üniteleri ile hemen hemen her ülkede piyasasında yer alıyor.

Rusatom Hizmet A.Ş., Çin, Bulgaristan ve Ermenistan pazarlarında lider konumda ve kullanım ömrünü uzatma, planlı önleyici bakım uygulanması ve VVER nükleer santrallerindeki ekipmanların iyileştirilmesi için genel yüklenici olarak görev yapıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA