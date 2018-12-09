Bulgaristan'daki 'İslamiyet'e Katkı' Ödülleri Sahiplerini Buldu

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da Başmüftülüğün kurucusu ve ilk Başmüftü Hocazade Mehmet Muhiddin Efendi adına bu yıl ikincisi düzenlenen 'İslamiyet'e katkı' ödülleri sahiplerini buldu.

Merkez Ordu Evi salonunda düzenlenen ödül törenine Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, Türkiye'nin Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Azerbaycan Elçisi Nargiz Gurbanova ve siyasi temsilciler katıldı. Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, ülkenin ilk müftüsünün zor şartlarda görev yaptığını, müftülük temelinin atılmasında onun örnek olacağını ifade ederek, "Hocazade Mehmet Muhiddin Efendi bundan 108 yıl önce göreve başladığında bizden çok daha zor şartlarda görevini yapmış. Buna da rağmen teslim olmamış, vazgeçmemiş. Biz böyle ne kadar şikayet etsek de, 25-30 yıl öncesine baktığımızda kendimizi gerçekten bahtiyar saymalıyız. Çünkü görevimizi yaptığımız dönem güç dönem, ama biz komünist dönemdeki şartları unutmuş değiliz" dedi. Programda 'İslamiyet'e katkı' ödülleri 92 yaşındaki Halil Yavaş, Metin Cambazov, 18 yaşındaki lise öğrencisi Emine Şamatareva ve Dr. İsmail Cambazov'a verildi.

Ayrıca Müslümanlara verdiği destek nedeniyle ülkenin eski kralı ve eski başbakanlarından Simeon Sakskoburgotski'ye 'İslamiyet'e hoşgörü' özel ödülü verildi. Ödül töreninde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Abbas Yahya, ilahiler söyledi.

- Bulgaristan