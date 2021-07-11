Bulgaristan'daki erken seçimde, Borisov'un partisi GERB az farkla önde

Bulgaristan'da, 4 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle yapılan erken genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) seçimi az farkla önde götürüyor.

Bulgaristan'da, 4 Nisan'daki seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle yapılan erken genel seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) seçimi az farkla önde götürüyor.

Bulgaristan'da 4 Nisan'daki genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması nedeniyle erken seçim kararı alınmıştı. Bugün yapılan erken seçimlerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ererken, 23 parti ve koalisyon, meclisteki 240 sandalye için yarıştı. Ülkede bulunan 6 milyon 711 bin 48 kayıtlı seçmen için 13 bin, Türkiye'nin de bulunduğu yurtdışındaki vatandaşlar için ise 748 seçim merkezinde sandık kuruldu.

Oy sayma işleminin başlaması ile ülkede 3 dönem başbakanlık yapan eski Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) seçimi az farkla önde götürüyor. Sandık çıkış anketlerine göre, GERB partisi oyların yüzde 22,1'ini alırken, şov programı sunucusu ve şarkıcı Slavi Trifonov'un lideri olduğu Böyle Bir Halk Var Partisi (İTN) yüzde 21,5 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.

Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 15,1 alarak üçüncü sırada yer alırken, Demokratik Bulgaristan oyların yüzde 13,7, Hak ve Özgürlükler Hareketi oyların yüzde 12,0 ve Ayağa Kalk, Mafya Dışarı ise oyların yüzde 4,8'ini aldı.

Seçime katılım oranı bir önceki seçime göre düşük kalırken, seçmenin yorgun olduğu kaydedildi. Siyasi gözlemciler, üç ay içinde ikinci defa sandık başına giden Bulgar halkının istikrarlı bir hükümet kurulabileceğine inanmadığına dikkat çekti. Siyasi partilerin bu durumun farkında olduğunun altını çizen gözlemciler, ne pahasına olursa olsun bu defa hükümeti kurmaya çalışacaklarını ancak uzun ömürlü bir kabinenin çıkamayacağını savunuyor. - SOFYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı