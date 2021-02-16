Bulgaristan'da yük gemisinde 401 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Bulgaristan'da yük gemisinde 401 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

SOFYA (AA) – Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Varna Limanı'na Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir yük gemisinde 401 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrükler Ajansının açıklamasında İran'da bir şirketten yollanan çatı yalıtım malzemelerinin arasında saklanan eroin paketlerin alıcısının Bulgaristan'da bir şirket olduğu bildirildi.

Varna Bölge Savcılığı gözetiminde düzenlenen operasyonda 487 paket halinde olan uyuşturucu ile ilgili Bulgaristan vatandaşları olan alıcı şirketin sahibi ve bir gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken yetkililer, kaçakçıların suçunun kanıtlanması durumunda 15 yıla kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı