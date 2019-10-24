24.10.2019 21:55

- Bulgaristan'da yerel seçimlere 4 Türk partisi katılıyor

SOFYA - Bulgaristan, 27 Ekim'de yerel seçime gidiyor. Yerel seçimlere, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 siyasi parti katılıyor.

Bulgaristan'da 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 siyasi parti katılıyor. Hafta sonu yapılacak seçimlere 59 parti ve 7 koalisyon katılırken üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 siyasi parti de oy isteyecek.

HÖH, elindeki ilçe sayısını korumak istiyor

Türk partilerinden en eskisi olan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), etkili olduğu Türklerin ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde gücünü koruması bekleniyor. Türklerin en yoğun yaşadığı Kırcaali'ye bağlı 7 ilçenin belediye başkanlıklarını bu seçimlerde de kazanması beklenen HÖH, ülke genelinde ise üçüncü büyük parti konumunu korumaya çalışacak. Halihazırda ülkedeki toplam 263 ilçeden 44'ü HÖH belediye başkanları tarafından yönetiliyor.

HÖH'e tepki olarak 2016 yılında kurulan ve parlamentoda milletvekili bulunmayan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi'nin (DOST), son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde olduğu gibi güç kaybetmeye devam etmesi bekleniyor. Kurulduğu ilk dönemde Ankara'nın güçlü desteğini alan parti, yerel seçimler öncesinde aynı desteği alamıyor. Siyasi gözlemciler, DOST'un seçmen nezdinde var olan sınırlı güvenini kaybettiğini belirterek, parti içi çekişmelerin hala devam ettiğine dikkat çekiyor.

HŞHP ile UHÖH, büyük yerleşim yerlerinde aday çıkaramıyor

Önümüzdeki Pazar günü seçmenden oy isteyecek bir diğer Türk partisi olan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP), az sayıda yerleşim yerinde aday çıkarabilirken, birkaç köy muhtarlığı dışında büyük yerleşim yerlerinde başarı sağlaması beklenmiyor. Güner Tahir'in liderliğindeki Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin ise ülke genelinde geniş seçmen kitlesi bulunmadığı için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu seçimlerde de önemli bir başarı elde etmesi beklenmiyor.

En sessiz seçimler

Bulgaristan'da 1990 yılında komünist rejim iktidarının sona ermesinden bu yana gerçekleştirilen en heyecansız seçim kampanyası döneminin yaşandığı ülkede, buna sebep olarak ise siyasete duyulan güvenin azalması gösteriliyor. Önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlere katılım oranının yüzde 40'ı geçmeyeceği tahmin edilirken, Türkiye'de ikamet eden ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan Türklerinin seçimlerde oy hakkı olmamasının da seçim heyecanını azalttığına dikkat çekiliyor. Seçim havasının yaşanmadığı ülkede, yerleşim yerlerinin merkezlerindeki birkaç ağaca asılan afişler ve ilçe giriş ve çıkışlarındaki az sayıda tabela dışında seçim olduğunu hatırlatan hiçbir şey yok.

Batı Avrupa ülkelerine göç nedeniyle nüfusu 7 milyonun altına düşen Bulgaristan'da yaklaşık 1,5 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor.

Kaynak: İHA