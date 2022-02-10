Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı

MANİSA (AA) - Yılda ortalama 10 bin ton balın üretildiği Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi geleneksel törenle kutsandı.

Bulgarlar, Manisa doğumlu, 193-210 yıllarında yaşamış Haralambos'u her yıl 10 Şubat'ta anarak, onu arıcıların koruyucu azizi olarak kabul ediyorlar.

Ülkenin güneybatısındaki Blagoevgrad kentinin Merkez Kilisesinde düzenlenen ayinde arı yetiştiricilerin getirdiği yaklaşık 2 bin bal kavanozu haç şeklinde kurulan bir masaya dizildi.

Ülkede son 20 yıldır devam eden dini gelenek kapsamında mumlar yakıldı, din adamları balları kutsadı. Bereket duaları okuyan arı yetiştiricileri, tören sonrası kutsanmış bal kavanozlarını evlerine götürdü.

Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.