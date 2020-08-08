Bulgaristan'da yangın alarmı Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan yangınlara karşı ek önlemler alınıyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan yangınlara karşı ek önlemler alınıyor.

İtfaiye Genel Müdürü Nikolay Nikolov, yaptığı açıklamada, Hamzabeyli'nin karşısında bulunan Lesovo kasabası civarında 6 bin dekarlık çalılık alanında büyük bir yangınla mücadele edildiğini söyledi.

Bölgeyi ziyaret eden Nikolov, "Yangının sınırı geçip komşu Türkiye'ye doğru yayılmasını önlemek için çaba gösteriyoruz. Bölgedeki Sınır Polisi güçlerinden de yardım alıyoruz." dedi.

Nikolov, dünden bu yana itfaiye ekiplerinin bölgede küçüklü büyüklü 247 yangının söndürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Harmanlı bölgesine yakın diğer bir yangından dolayı Uluslararası Meriç Otoyolundaki trafiğin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

Bulgaristan'da 15 bölgede yangın riski nedeniyle alarma geçtiklerini aktaran Nikolov, "Sıcak hava ve şiddetli rüzgarların yanı sıra insan faktörü de yangın riskini artırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA