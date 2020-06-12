Bulgaristan'da yakayı ele verdi
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Bulgaristan'da yakayı ele verdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçtiğimiz aylarda Kapıkule Gümrük Kapısında ele geçirilen 520 kilogram uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen ve sonrasında tır aracını Kapıkule Gümrük Sahasına bırakarak yurt dışına kaçan zanlı, İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde...

Bulgaristan'da yakayı ele verdi
12.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:46

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince geçtiğimiz aylarda Kapıkule Gümrük Kapısında ele geçirilen 520 kilogram uyuşturucuyu Türkiye'ye sokmak isteyen ve sonrasında tır aracını Kapıkule Gümrük Sahasına bırakarak yurt dışına kaçan zanlı, İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ısrarlı takibi sonucu zanlının bulunduğu yerin tespit edilmesi üzerine konu Soruşturmayı yürüten Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısına bildirilerek İnterpol aracılığıyla zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarılıp zanlının yurtdışında yakalanıp Türkiye'ye teslimi sağlandı.

Bu yıl şubat ayında, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen risk analizi sonucu riskli görülen yabancı plakalı bir tır aracı x-ray taramasına sevk edildi. Ancak tır aracının x-ray taramasına girmediği ve sahada beklediğinin tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmalarda araç sürücüsünün aracını Kapıkule Gümrük Sahasında bırakıp yaya olarak yurt dışına çıktığı tespit edildi ve sonrasında araçta yapılan kontrollerde 520 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta yapılan arama sonucu gerçekleştirilen tarihi yakalama sonrasında Gümrük Muhafaza ekipleri ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'deki bağlantılarını ortaya çıkarmak ve kilit noktada yer alan sürücüyü yakalamak için kolları sıvadı.

Kamera kayıtları incelenerek sürücünün kimliği tespit edildi. Devam eden çalışmalarda sürücüye ait pasaportun Bulgaristan-Sırbistan sınırında kullanıldığı saptandı. İnterpol kanalıyla ilgili ülkelerle iletişime geçilerek eldeki bilgi ve belgeler paylaşıldı ve zanlının yakalanması sağlandı.

Soruşturmayı yürüten Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Savcısı ve Adalet Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi ve zanlının Türkiye'ye iadesi bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule'de Bulgar makamlarından teslim alınan zanlı yürütülen soruşturma kapsamında Türk Adaletine teslim edilecek ve mahkeme karşısına çıkması sağlanacak. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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