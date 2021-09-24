BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BULGARİSTAN Birdlife (BSPB) tarafından verici takılan küçük orman kartalı, Konya'da ölü bulundu.

KONYA (DHA) - BULGARİSTAN Birdlife (BSPB) tarafından verici takılan küçük orman kartalı, Konya'da ölü bulundu. Kartalın, yalıtım yapılmamış elektrik teline çarparak öldüğü tespit edildi.

Kuşları, yaşam alanlarını ve küresel biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan küresel koruma organizasyonları ortaklığı Birdlife'in Bulgaristan'daki ortağı BSPB'nin bu yıl verici takarak takip ettiği küçük orman kartalı Konya'nın Erdoğdu Mahallesi'nde ölü bulundu. Kartalın, yalıtımı yapılmamış elektrik teline çarparak öldüğü belirlendi. Bulgaristan'da göç rotası ile türü tehdit eden faktörlerin araştırılması için vericiyle izlenen kartalın, iki ay önce yuvasından ayrıldığı açıklandı.

TÜRK EKİP KARTALI BULDU

Kartala takılan vericinin sürekli sabit bir noktadan sinyal vermesiyle öldüğünü düşünen Bulgar kuş bilimcileri, Türkiye'de kartallar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan uzman biyolog Cansu Özcan'a ulaştı. Cansu Özcan ise yerel kuş meraklısı İbrahim Soner Güzel ve yerel avcı gruplarla iletişime geçti. Kuşun sinyalinin geldiği alana giderek araştırma yapan ekip, elektrik direğinin altında kartalın ölüsünü buldu. Aynı iletim hattı nedeniyle birçok küçük kuşun da bölgede öldüğü tespit edildi.

YALITIMSIZ ELEKTRİK TELLERİ EN BÜYÜK TEHDİT

Bulgar yetkililerin, ilgili Türk yetkililere elektrik yalıtımı konularında önerilerde bulunduğunu belirten Cansu Özcan, dünya popülasyonunun yüzde 73'ünün Avrupa'da olduğu bilinen küçük orman kartalının Türkiye'de de ürediğini söyledi. Toplam sayısının 40-60 bin arasında olduğu bilinse de son çalışmaların türün sayısının stabil olduğunu gösterdiğini aktaran Özcan, Türü tehdit eden faktörlerin başında yalıtımı yapılmamış elektrik telleri geliyor. Her yıl yırtıcı kuşlar, başta olmak üzere binlerce büyük kanatlı kuşun elektrik çarpmasından dolayı öldüğü bilinmektedir dedi.

BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU

BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU

BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU

BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BULGARİSTAN'DA VERİCİ TAKILAN KARTAL, KONYA'DA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 11:59:06. #1.11#