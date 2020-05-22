Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 372'ye yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 125 kişi yaşamını yitirdi.
22.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:04
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 125 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 372'ye çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 125 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 41 kişi daha artarak 2 bin 372'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 769 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA