Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 372'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 125 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 125 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 372'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 125 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 41 kişi daha artarak 2 bin 372'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 769 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA