Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 259'a yükseldi
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Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 259'a yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 112 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 259'a yükseldi
19.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:18

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 112 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 259'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 112 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 2 bin 259'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 646 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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