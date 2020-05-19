Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 259'a yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 112 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 112 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 2 bin 259'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 112 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 24 kişi daha artarak 2 bin 259'a yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 646 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA