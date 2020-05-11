Bulgaristan'da vaka sayısı 1981'e yükseldi
11.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:41
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 91 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 91 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1981'e çıktı.
- Bulgaristan
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 91 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 16 kişi daha artarak 1981'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 461 kişinin de iyileştiği açıklandı.
- Bulgaristan
Kaynak: DHA