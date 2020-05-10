Bulgaristan'da vaka sayısı 1955'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 90 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 90 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1955'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 90 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 34 kişi daha artarak 1955'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 444 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA