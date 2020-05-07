Bulgaristan'da vaka sayısı 1811'e yükseldi
07.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:54
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 84 kişi yaşamını yitirdi.
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1811'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 84 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 33 kişi daha artarak 1811'e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 384 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA