Bulgaristan'da vaka sayısı 1488'e yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 65 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 65 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1488'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 51 kişi daha artarak 1488'e yükseldi. Öte yandan ülkede, 266 kişinin iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA