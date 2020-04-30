Bulgaristan'da vaka sayısı 1488'e yükseldi
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 65 kişi yaşamını yitirdi.
30.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:09
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 65 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1488'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 51 kişi daha artarak 1488'e yükseldi. Öte yandan ülkede, 266 kişinin iyileştiği açıklandı.
Kaynak: DHA