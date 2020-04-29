Bulgaristan'da vaka sayısı 1437'ye yükseldi Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 61 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 61 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 1437'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 61 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 50 kişi daha artarak 1437'ye yükseldi. Öte yandan ülkede, 243 kişinin iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA